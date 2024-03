Europa League | De Rossi | Soddisfatto del mio percorso | Brighton? Non è solo De Zerbi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma 6 marzo 2024 - Sale la tensione e si alzano i battiti cardiaci: a Roma è il momento di tornare a pensare all'. Nella giornata di domani infatti i capitolini ospiteranno ilnel match di andata degli ottavi di finale di. Inutile sottolineare l'importanza di questa sfida, con Deal test contro i Seagulls di De, per tornare tra le prime otto di questa competizione, come riuscito lo scorso anno. A livello tecnico forse il big match di questo turno della seconda coppa continentale, il tecnico giallorosso si è presentato oggi in sala stampa di fronte ai cronisti per presentare in conferenza la sfida. Ecco le sue parole. Cosa pensi dele qual è il tuo rapporto con Dee il tuo pensiero sul ...