Europa League | andata degli ottavi di finale | programma e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Archiviato il turno preliminare di accesso alla fasedel torneo, da stasera torna lo spettacolo dell’con l’iniziodidella competizione. Una partita si gioca insolitamente di mercoledì anche per cercare di venire incontro a due squadre che hanno un calendario fittissimo come Sporting e Atalanta, sperando che serva da lezione per i prossimi anni e certe situazioni non si ripetano. Intanto sono tre le squadre italiane coinvolte, con i bergamaschi che appunto scendono in campo oggi e poi Milan e Roma che invece saranno protagoniste domani. Andiamo dunque a vedere che cosa riserva ildelle gare dididi...