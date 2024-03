ETS | ente certificatore del TOEFL Test | a Didacta | aperte le iscrizioni ai seminari formativi “Empowering Learners & Educators” dedicati agli insegnanti di inglese

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Per una didattica delle lingue inclusiva e innovativa, ETS Global presenta aItalia le soluzioni formative dedicate allo sviluppo professionale degli. Leai workshop tematici ETS, creati in collaborazione con esperti del settore della formazione linguistica, sono ora. L'articolo .

Un weekend tutto dedicato agli agrumi e ai loro aromi, colori e sapori. Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS presenta la dodicesima edizione di Agrumi, in ... (iodonna)

Si è trasformata in un caso diplomatico l'aggressione del pupazzo Elmo da parte del comico Larry David , scuse pubbliche richieste, mentre perfino il presidente ... (movieplayer)

Aperto il Bando AriSLA 2024 per progetti di ricerca sulla SLA: Si è aperto oggi, 5 marzo, il bando di concorso per il finanziamento di progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) promosso da Fondazione AriSLA ETS, l'ente no profit che dal 2009 ...ilgiornale

Sla. Al via il bando AriSLA 2024 per finanziare nuovi progetti di ricerca: E’ possibile presentare le candidature fino al 26 marzo Apre oggi il nuovo Bando per il finanziamento di progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica promosso da Fondazione AriSLA ETS, ente ...quotidianosanita

itSla, tArislea pubblica il bando 2024 per finanziare nuovi progetti di ricerca: Milano. Apre oggi il nuovo Bando per il finanziamento di progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) promosso da Fondazione AriSLA ETS, ente non profit che dal 2009 supporta ricerca ...sassarinotizie