Esplosioni a Odessa col premier greco Mitsotakis in città Zelensky | Ci sono morti e feriti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Abbiamo sentito e visto questo attacco oggi (a, ndr). Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire. So che cistate delle vittime . Non conosco i dettagli, ma so che ci": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnella conferenza stampa con il, come riporta Rbc Ucraina. "Alla fine (della visita), abbiamo sentito...