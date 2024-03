ESCLUSIVA – Ruggero Tita e Caterina Banti verso i Giochi | “Tokyo è storia Ora a Parigi per conquistare un’altra medaglia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Idisono sempre più vicini, distanto ormai poco più di quattro mesi, esono tra i protagonisti più attesi e tra le speranze più accese diper l’Italia in terra d’Oltralpe. I due campioni olimpici diquest’oggi – così come i compagni di Nazionale Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini, Giulia Fava ed Arto Hirsh – sono stati accolti presso all’interno del Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma per i consueti test che si inseriscono nella programmazione annuale che l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, in accordo con il direttore tecnico della Federazione Italiana Vela Michele Marchesini, ha predisposto per gli atleti delle classi olimpiche. La coppia azzurra – oro ...