Esce l’8 marzo “Dosolina L’Angelo dei bambini” di Mara Di Noia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) MILANO – C’è sempre una ragione per cui ci innamoriamo di una persona, e la scopriamo quando l’amore è finito, in un percorso a ritroso. Oppure quando la persona che amiamo non c’è più, per mille motivi. Magari è morta, oppure non è più la stessa. O è malata, e noi continuiamo a pensarla com’era, quando stava bene. L’amore lo capiamo alla fine. Sylvie, Jacqueline, Vivian. E poi Luisa, Marianna, Anna. E ancora Renata, e la poeta. Un caleidoscopio al femminile. Donne vittime e carnefici. Insicure e granitiche. Miserabili, eroiche. Madri, figlie, compagne di uomini fragili o violenti. Ma anche coraggiosi, innamorati. Ognuna riflette una sfumatura di colore, un sentimento diverso, un differente modo di affrontare il mondo, una pagina intensa, autentica, viva. Ciascuna storia, tra ieri e oggi, è ricondotta a una, quella di “dei ...