Esce in Italia “Donne che lavorano troppo” | un manifesto femminista del terzo millennio che parla al cuore e alla testa di tutte le donne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In contemporanea con l’edizione anglosassone, arriva in libreria, per la Giornata Internazionale della donna,che(Women Who Work Too Much), di Tamu Thomas, edito da Compagnia editoriale Aliberti. Tamu Thomas, scrittrice e life coach fra le più apprezzate nel Regno Unito, lancia unper un nuovo femminismo, post-ideologico e imperniato sulla consapevolezza che lepossono acquisire del loro grande potenziale, “a patto che lo vogliano veramente”. Liberarsi dmorsa oppressiva del patriarcato; sfuggiretrappola della produttività tossica; costruire nuovi confini, per salvaguardare la libertà fondamentale di avere tempo per il piacere e per la realizzazione personale. Solo così, secondo Tamu ...