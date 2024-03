Esce a fare jogging ma accusa un malore | si accascia e muore

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ciclabile del Lungotevere, uomo colto da: intervento della Polizia Locale. Deceduto un 56enne. Polizia Locale – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Intorno alle ore 16,00 di oggi una pattuglia della Polizia Locale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) , durante il consueto servizio di vigilanza presso le aree golenali del fiume Tevere, sono intervenute sulla pista ciclabile del Lungotevere, nel tratto compreso tra ponte Mazzini e ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, per una personata a terra, priva di sensi. Gli agenti, capita subito la gravità della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme ai sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un cittadino italiano di 56 anni, presumibilmente colto da, nel corso di ...