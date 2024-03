(Di mercoledì 6 marzo 2024)il mesedisu Ast. Lo hato la presidente della Regione, Donatella. "Inizia una fase di investimenti su Ast con ricadute importanti su Terni", così la governatrice rispondendo un’interrogazione della consigliera regionale Eleonora Pace (FdI). La quale in un’interrogazione ha chiesto "se il processo intercorrente tra Commissione europea, Governo nazionale e regionale, volto a cofinanziare tramite il Fondo europeo ‘Hard to abate’, dedicato a investimenti che consentono la sostituzione del metano e di altri combustibili fossili con idrogeno rinnovabile con ingente intervento industriale privato, si sia concluso, con quale esito e quali prospettive temporali". La presidenteha detto che "nasce un piano orientato alla decarbonizzazione di Ast, ...

La Casa delle donne di Milano in via Marsala è stata inaugurata l’8 marzo 2014, come un “luogo aperto, allo stesso tempo intimo e pubblico, animato da ... (iodonna)

Gazzelle sta per torna re sui palchi delle principali città italiane con il tour nei palasport “DENTRO X SEMPRE ”, al via da venerdì 8 marzo da ... (metropolitanmagazine)

"Entro marzo l’accordo di programma su Ast". Tesei annuncia anche la bretella dello Staino: "Inizia una fase di investimenti con ricadute importanti sulla città". Botta e risposta con il Comune per il nodo della discarica ...lanazione

Contrassegni per la sosta. Ecco come richiederli Entro la fine di marzo: Nuove modalità per il rinnovo o il rilascio dei contrassegni auto per residenti per il 2024 a Pontassieve. Senza appuntamento, fino al 31 marzo presso la sede del comando della Municipale. Documenti n ...lanazione

Esenzione Imu sfratti 2021: certificazione Entro il 29 marzo: Scade il 29 marzo prossimo il termine per la certificazione del minor gettito Imu derivante dalle disposizioni di esenzione introdotte nel 2021 a beneficio delle persone fisiche che possiedono un immo ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore