Enrico Coscioni | il medico con la passione per la politica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiè da sempre considerato l’assessore in pectore alla Sanità della Regione Campania. Amico e braccio destro del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca,ha sempre condiviso la professione medica con un impegno anche di natura, ricoprendo ufficialmente anche l’incarico di consigliere delegato alla sanità del presidente Vincenzo De Luca. Dal 2014 al 2015 è stato anche membro del consiglio regionale e vicepresidente della commissione sanità. Oltre ad essere ufficialmente direttore dell’unità operativa complessa di cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera sanitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” è anche da novembre 2020 Presidente di AGENAS, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari dove era entrato nel 2017 come componente del consiglio di ...