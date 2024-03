(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Eccellenzene punto di forza per l’del domani”. Sono le parole di Marco, Head of beverage, wine, near Food and Localism di, a valle del confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali organizzato daa Roma, al “Ristorante Traiano” dello chef Andrea De Salvo, settima tappa del tour “

Cyberpunk 2077: Body Cam Mod - Una mod stile Unrecord: funziona: Non avete mai visto Cyberpunk 2077 così realistico: la mod bodycam in stile Unrecord dà all'open world di CD Projekt Red uno stile nuovo, e quasi surreale.ilmessaggero

Enogastronomia: Cosi (Metro Italia), “Valorizzare prodotti del territorio con SquisITA”: “Eccellenze italiane punto di forza per l’Italia del domani”. Sono le parole di Marco Cosi, Head of beverage, wine, near Food and Localism di ...stream24.ilsole24ore

Da Torino arriva una brioche per dire “No” alla violenza sulle donne: A crearla Roberto Miranti, pastry chef della Pasticceria Orsucci che ha pensato a una brioche per sensibilizzare sul tema e l'ha chiamata “No violenza”. «Vorrei che ce ne fosse una in tutte le pasticc ...italiaatavola