(Di mercoledì 6 marzo 2024) Parla Antonio Messina dopo la sentenza di primo grado a carico di don Giuseppe Rugolo che dovrà scontare 4 anni e 6 mesi in carcere "Mi auguro che questa sentenza possa aprire le porte a un cambio di rotta nelle denunce, che possa daree speranza a tante altre vittime ancora in silenzio. Io,

Ci sono volute otto ore di camera di consiglio per arrivare alla sentenza di condanna da parte del tribunale di Enna a 4 anni e 6 mesi di don Giuseppe Rugolo, ... (tg24.sky)

Enna, prete condannato per abusi. La vittima: "Mia storia dia coraggio ad altri": "Ieri è stata giornata lunghissima - ammette Antonio che oggi ha 30 anni e che all'epoca dei fatti ne aveva appena 16 -. Ascoltando la lettura del dispositivo ho pensato a tutti quei ragazzi che sono ...adnkronos

Violenza sessuale su minore in Sicilia, condannato un prete: Don Giuseppe Rugolo condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minore: l'inchiesta partì dalla denuncia di Antonio Messina ...strettoweb