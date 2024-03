Empoli | il Castellani non è più un fortino E la squadra rende di più lontano da casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) di Simone Cioni Nell’intricatissima lotta salvezza che si sta sviluppando quest’anno nel campionato di Serie A, nella quale è coinvolto anche l’, c’è un dato particolare che salta agli occhi relativo ai punti conquistati ine in trasferta dalle otto diretti concorrenti. Gli azzurri infatti sono l’unica formazione ad averne guadagnati di piùdalle mura amiche. Le vittorie di Firenze, Napoli, Salerno e Sassuolo, più i pareggi con il Genoa, la Juventus e il Cagliari sono valsi infatti 15 punti, contro i 10 racimolati al-Computer Gross Arena, dove capitan Luperto e compagni hanno vinto solo 2 volte contro Salernitana e Monza (soltanto Udinese e Salernitana ne hanno vinta appena una), pareggiando invece con Udinese, Lecce, Fiorentina e Genoa. Numeri non certo estranei per il club di ...