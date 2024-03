Emozioni tra moda e teatro | il “Fashion Freak Show” di Gaultier a Milano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Life&People.it Rivista, concerto pop e sfilata di: un climax per raccontare oltre cinquant’anni di vita e di carriera. Jean Paule il suo “” saranno di scena alArcimboldi dida domani 7 al 24 marzo. Sul palco si alterneranno ballerini, attori e modelle, perfino artisti circensi: l’obiettivo dichiarato è stupire, eccedere ma sempre in nome di quella genialità poetica che è una delle cifre dello stilista francese. Dopo il successo del debutto a Parigi nel 2019 al Folies Bergère, la produzione è stata ripensata per l’iconico Roundhouse di Londra, dove si è tenuto loper sei settimane nell’estate 2022., che dello spettacolo è autore, regista e costumista, nel corso di una ...

Siena, 28 febbraio 2024 – Sabato prossimo 2 marzo la grande giornata per gli appassionati di ciclismo , con le Strade Bianche . In attesa dell’elenco di coloro ... (sport.quotidiano)

LIBRI - "Un senso di te" di Eleonora Geria è tra i libri proposti dagli Amici della Domenica per il Premio Strega 2024: “Un senso di te”, il nuovo romanzo della scrittrice Eleonora Geria, pubblicato da La Corte Editore, è tra i libri proposti dagli Amici della Domenica per il Premio Strega 2024. In un mondo in cui le p ...napolimagazine

Di Lorenzo: "Che emozione la fascia di Maradona!": Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato una lunga intervista durante la prima puntata del podcast Drive&Talk sul canale Youtube del Calcio Napoli.ilnapolionline

Il Vicovaro si butta via: rimonta Atletico Pontinia, pari al Caporuscio: Non basta il doppio vantaggio ai verde arancio per superare i biancorossi nel recupero del 24° turno: Aquilani e Restaini firmano il 2-2 ...gazzettaregionale