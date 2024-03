Elmas | “Vincere a Napoli è unico | altro che Inter | Milan o Juve”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Elif, ex centrocampista del, ha elogiato la sua esperienza in azzurro, sottolineando l’unicità di trionfare con ilrispetto ad altri top club. CALCIO– Elif, centrocampista macedone che ha vissuto un’esperienza indimenticabile con la maglia delprima di trasferirsi al Lipsia, ha espresso tutto il suo orgoglio per aver vinto con i partenopei. In un’vista allo youtuber romano Blur, il giocatore ha sottolineato l’unicità di trionfare arispetto ad altri top club italiani. “Ho vinto aluna Coppa Italia e lo scudetto,sai quanto è difficile. Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore”, ha dichiarato. ...

