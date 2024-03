Elisabetta Gregoraci si gode Miami in dolce compagnia | l' ”uomo misterioso”…

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo l’avventura a Made in Italy,ha voluto ritrovare rigenerarsi concedendosi una piccola pausa con un viaggio acon una persona davvero speciale per lei. Una meta leggera, capace di svuotare la mente e trovare – anche quando sembra più difficile – quella scintilla per ripartire nella vita quotidiana.ha voluto MovieTele.it.

Elisabetta Gregoraci è volata a Miami per una vacanza insieme al figlio Nathan Falco Briatore: tra una partita Nba e una gita in barca, non sono mancati tanti ... (fanpage)

Michelle Hunziker: "L'amore, Chiara Ferragni e Ilary, vi dico tutto": Michelle Hunziker sta vivendo una nuova love story, quella con Alessandro Carollo ma è molto discreta a riguardo. "Sono in una fase delicata - ha spiegato al settimanale Chi - con due bambine piccole, ...corrieredellosport

Pagina 1 | Michelle Hunziker: "L'amore, Chiara Ferragni e Ilary, vi dico tutto": Michelle Hunziker sta vivendo una nuova love story, quella con Alessandro Carollo ma è molto discreta a riguardo. "Sono in una fase delicata - ha spiegato al settimanale Chi - con due bambine piccole, ...corrieredellosport

Briatore “spinge” per Barbara D’Urso in Rai Ma sarebbe uno: Ma chi c’è dietro Pare che in soccorso alla conduttrice sia intervenuto nientemeno che Flavio Briatore, che, dopo aver "piazzato" anche la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci sulla rete nazionale, ...mowmag