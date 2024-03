(Di mercoledì 6 marzo 2024) La showgirl incanta in intimo per l'ultima campagna pubblicitaria. Scatti super sensuali che lasciano poco spazio alle parole

L'ex Velina Elisabetta Canalis ha pubblicato sui social diversi scatti con un look davvero mozzafiato: fan a bocca spalancata (golssip)

Elisabetta Canalis ripropone uno dei trend dell'inverno 2023: la catsuit total black, un capo amatissimo dalle celebrities. Ecco come abbinarla.Continua a ... (fanpage)

A Barga si presenta il libro di Elisabetta Magnani: BARGA - "Storia di Ninì e altre facezie" . Sabato 9 marzo alle 17, nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi a Barga si terrà la presentazione di questo ...giornaledibarga

Elisabetta Canalis, shooting bollente. Fisico strepitoso in lingerie: fan pazzi sui social: La showgirl incanta in intimo per l'ultima campagna pubblicitaria. Scatti super sensuali che lasciano poco spazio alle parole ...golssip

Spot con Elisabetta Canalis, San Benedetto dà battaglia: chiesti 1,5 milioni di euro per diffamazione: Lo spot contestato sui social fu tagliato dopo le osservazioni dell'organo che controlla la pubblicità. «Il Fatto Alimentare» parlò di «censura»: secondo il colosso delle bibite fu un danno di immagin ...corrieredelveneto.corriere