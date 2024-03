Elezioni europee | Rifondazione Comunista | “Vergognoso blitz antidemocratico”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ROMA – “Ieri sera la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede referente un emendamento che ha tolto ai partiti europei riconosciuti il diritto all’esenzione delle firme. L’emendamento, presentato da Fratelli d’Italia e approvato dalla maggioranza, cambia le regole del gioco a partita iniziata. L’Unione Europea raccomanda di non modificare le regole nei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:aderisce alle manifestazioni contro il governo Meloni Incidente in Calabria, Acerbo (PRC-UP): “Giusto sciopero FS, sicurezza al primo posto”: “Sosteniamo la proposta di legge per cannabis legale” Agricoltori, Acerbo (Prc): “Sbagliato il passo indietro sui pesticidi” Acerbo ...