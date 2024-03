Elezioni europee | Rifondazione Comunista | “Vergognoso blitz antidemocratico”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Maurizio AcerboROMA – “Ieri sera la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede referente un emendamento che ha tolto ai partiti europei riconosciuti il diritto all’esenzione delle firme. L’emendamento, presentato da Fratelli d’Italia e approvato dalla maggioranza, cambia le regole del gioco a partita iniziata. L’Unione Europea raccomanda di non modificare le regole nei 6 mesi precedenti alle. Inoltre in base alla normativa vigente si potevano raccogliere le firme dal 1° gennaio ma ovviamente chi aveva diritto all’esenzione non ha intrapreso la raccolta perché pensava di non necessitarne”. Così in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale di, Giovanni Russo Spena, responsabile democrazia/istituzioni, e Raffaele Tecce, responsabile ufficio elettorale. “Con questo ...