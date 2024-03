Egitto | la sterlina crolla ai minimi record | è crisi valutaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) E'in, dove la banca centrale, a corto di riserve valutarie per sostenere la moneta nazionale, ha convocato una riunione a sorpresa annunciando che lascerà laegiziana a un regime di cambi fluttuanti. L'istituto centrale, nel tentativo di sostenere la lira, ha deciso un aumento dei tassi d'interesse chiave di ben sei punti percentuali al 27,25%. La- con Il Cairo in attesa di un prestito multimiliardario dal Fondo monetario internazionale che chiedeva una stretta monetaria per fronteggiare un'inflazione prossima al 30% - ha comunque innescato un crollo del 10% dellaegiziana al minimo storico di 36,26 dollari.