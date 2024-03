Effetto Fazio negativo su Chiara Ferragni | continua l’emorragia di follower

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Crisi alle spalle perdopo l’ospitata da Fabio? Neanche per sogno. Se da una parte infatti la puntata di ‘Che tempo che fa’ con ospite l’influencer milanese ha fatto registrate un record di ascolti, con tre milioni di spettatori e quasi il 15% di share, dall’altra la reazione dei social network è stata di segno totalmente opposto. Lo dimostra l’analisi preparata da DeRev, società specializzata in strategia e comunicazione digitale.Leggi anche: Fedez, il nuovo attico da single, ecco dove si trova Secondo questo studio, infatti, l’hashtag #è comparso in 18.960 post su X, molto sotto alle aspettative. Mentre #CTCF in 43.199 post. Nei trend di ricerca su Google è stato registrato un picco fra le 21 e le 23, che però si è spento durante la serata. Inoltre, altra ...