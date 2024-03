Editor interno per gli sticker WhatsApp arriva per gli Android in beta

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Anche i possessori di telefoniavranno ora a disposizione unper gli. Anche se solo inper ora, anche sui dispositivi con OS mobile di Google è ora possibile creare degli adesivi personalizzati, semplicemente partendo da foto e immagini condivise in chat. Per poter accedere alla preziosa novità , bisogna essere dei tester del servizio di messaggistica e aver installata la versione dell’applicazione 2.24.6.5 presente da poche ore sul Play Store. La disponibilità della funzione si diffonderò gradualmente prima tra tutti gli user ine solo successivamente verrà proposta a chiunque in una versione definitiva e completa, ma non prima di qualche settimana o addirittura mese. Per chi è un tester e ha già a disposizione ...