EcoStruxure IT di Schneider Electric si evolve permettendo di ottenere report automatizzati “model based” relativi a metriche di sostenibilità: (Adnkronos) - •Le nuove funzionalità offrono una maggiore visibilità sul consumo di energia e risorse, un’analisi dello storico dei dati e metriche dettagliate: un supporto prezioso all’adeguamento al ...msn

Data Center sostenibili con le nuove funzionalità di EcoStruxure: Schneider Electric presenta novità della sua piattaforma che aiutano i CIO a rendere i data center più sostenibili ...lineaedp

NTT DATA and Schneider Electric Join Forces to Drive AI Innovation at the Edge: The joint offering combines NTT DATA’s Edge as a Service, which includes fully managed Edge to Cloud, Private 5G, and IoT capabilities, with Schneider Electric’s EcoStruxure, a modular data center ...ansa