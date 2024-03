Ecco le cinque mosse per il rilancio concreto del turismo in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Guide, associazioni di categoria, operatori turistici, ristoratori e cittadinanza si sono radunati ieri alla Sala delle Baleari per la giornata dedicata alla condivisione di nuove strategie e proposte per progettare insieme l’offerta turistica di Pisa. La giornata si è divisa in due segmenti, mattina e pomeriggio. Il primo è stato un incontro dedicato a enti e istituzioni, durante il quale è stato presentato il progetto dell’amministrazione, il cui obiettivo è quello di avvicinare i turisti, "persone e non prodotto", allaper creare connessioni tra Piazza del Duomo e le restanti attrazioni pisane, creando una sinergia tra le professionalità per valorizzare l’offerta turistica pisana. "Sonole azioni che abbiamo in mente - spiega l’assessore alPaolo Pesciatini - il rifacimento della cartellonistica turistica per ...