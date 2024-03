Eccellenza Chiesanuova | Andrea Pasqui | “Non siamo una sorpresa | la nostra rosa è forte Attenzione alla Jesina…”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’intervista all’attaccante biancorosso di Grottaccia di Cingoli: “Segnare è sempre bello, ma prima viene la squadra. Che emozione il gol in finale-play-off di Promozione al ‘Carotti’!”di TREIA, 6 marzo 2024 – In casaè l’uomo giusto al momento giusto. Il classe 1998 di Grottaccia di Cingoli, infatti, è ormai un veterano della società biancorossa, colui che ha deciso la promozione innella finale play-off del 2021-2022 contro i Portuali Ancona al “Carotti” di Jesi. Viene da due gol consecutivi, contro Montefano e Montegiorgio: si sta confermando, dunque, un’importante freccia nell’arco a disposizione di mister Mobili. “Se segno sono contento – ci racconta in esclusiva -, ma prima viene la prestazione della squadra”. Chi è...