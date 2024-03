E-Work | ora basta errori | Disunite nelle difficoltà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Chiamiamolo ‘incidente di percorso’ oppure ‘giornata storta’, ma non ci sono dubbi che lo scivolone dell’E-a Battipaglia nessuno se lo sarebbe immaginato. Un ko che non ha per fortuna importanza per la classifica, visto che Faenza sarà undicesima e precederà Milano e Battipaglia salvo improbabili colpi di scena, ma lo potrebbe essere sulle future dinamiche della stagione, perché l’E-ha mostrato una incredibile fragilità mentale che da tempo non aveva. Ormai è chiaro che la squadra senta la pressione degli scontri diretti dove è fin troppo contratta ed infattivedere l’atteggiamento avuto in casa della capolista Venezia, dove invece ha giocato per trenta minuti ad armi pari. Un campanello d’allarme in vista dei playout dove in due settimane ci si giocherà l’intera stagione. Il problema non è dunque la sconfitta ...