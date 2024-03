È morto negli Stati Uniti Omero Sabatini | l’aquilano che ha svelato i Promessi Sposi agli americani

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 6 marzo 2024) di Goffredo Palmerini L’AQUILA –ieri mattina nella sua casa ad Alexandria, in Virginia. Avrebbe compiuto 93 anni a giugno. Lascia l’unica figlia Maria e la moglie Belinda. Una vita nella diplomazia americana, una vasta cultura in campo economico ed umanistico,aveva un forte amore per L’Aquila, dove aveva le origini, sebbene fosse nato. Era infatti nato il 26 giugno 1931 a East Chicago, città sul lago Michigan nello stato dell’Indiana. Suo padre Giuseppe era emigrato in America nel 1920, sua madre Carmela Barbati, ostetrica in un piccolo paese del, era rimasta in Italia. Dopo la nascita del primogenito Bruno, nel 1928 a Secinaro, un borgo di montagna sotto il Sirente, l’anno successivo ...