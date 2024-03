Due persone sono morte nell' attacco Houthi di una nave mercantile | è la prima volta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ennesimonavale per mano dei ribellial largo delle coste dello Yemen. Questaa finire nel mirino dei missili del gruppo sostenuto dall'Iran è laportarinfuse True Confidence (cargo della compagnia registrata in Liberia True Confidence Shipping e gestita dalla Third...

Realtà virtuale e metaverso: a Cagliari due corsi gratuiti: Cagliari Due nuovi corsi gratuiti di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) saranno attivati tra aprile e maggio, sono rivolti a giovani diplomati o laureati, anche gia` occupati, consentira ...lanuovasardegna

Attacco Odessa, missile russo a 150 metri dalle auto di Zelensky e Mitsotakis. La paura attentato e la difesa della Russia: cosa sappiamo: I due leader hanno sentito ovviamente l'impatto del missile ... Sabato, un attacco di droni russi contro un condominio a Odessa ha ucciso 12 persone, tra cui cinque bambini. Zelensky ha spiegato che l ...ilgazzettino

Belluno. Incidente in via Meassa: macchine distrutte e due feriti: BELLUNO - Scontro fra due auto, cofani delle vetture distrutti, due persone ferite. L'incidente è avvenuto mercoledì 6 marzo alle 15.10 in via Meassa a Belluno. I ...ilgazzettino