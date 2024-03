Due frane in Val di Bisenzio | 20mila persone in difficoltà | riaperta la strada | arrivano merci dal Bolognese – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Val diisolata in Toscana per quasi due giorni a causa della grande frana in movimento sulla325 a Vaiano (Prato) che ha bloccato quasiabitanti e centinaia di aziende. Da stamattina, 6 marzo, è aperta in modo stabile un varco daldove c’è stata più a nord un’altra frana, in località La Pusignara, tra Sasseta e Montepiano nel comune di Vernio. La Provincia, dopo un sopralluogo geologico e i lavori di rimozione di rocce, fango e detriti, ha riaperto lacon un restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri con le palette. I lavori continueranno e il limite massimo di velocità consentita sarà di 30 km/h. La riapertura di domani consentirà l’arrivo di– viveri, farmaci e carburante – nei paesi ...