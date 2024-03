Drive-away dolls | recensione del nuovo film di Ethan Coen

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Decidere deliberatamente di far portare in giro a Margaret Qualley la testa di Pedro Pascal e la riproduzione del pene di Matt Damon per un ora e venti poteva venire in mente solo ad uno dei fratelli. In questo caso parliamo di, regista e scrittore (insieme alla moglie Tricia Cooke) di. Al primoda regista lontano dal fratello Joel,confezione una pellicola che ha tanti, forse troppi rimandi al loro cinema e ad un cinema spiccatamente grindhouse e d’exploitation anni Settanta. Con una sceneggiatura fin troppo familiare,si districa tra l’ingrato compito di rappresentare, in un’ora e venti, un road movie pulp, un caper movie involontario e con ...

