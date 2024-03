Drammatico incidente d’auto | lutto in provincia di Latina per la morte di Lorenzo e Massimiliano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 Una nuova tragedia della strada ieri pomeriggio indi, precisamente lungo Migliara 49, nel comune di Sabaudia.Albione eNardecchia, viaggiando a bordo di una Mini Cooper quando hanno incontrato lain modo tragico, schiantandosi contro il muretto di un’abitazione e rimanendo intrappolati tra le lamiere distrutte del veicolo. L’Allarme e i Soccorsi Immediati L’, avvenuto intorno alle 20.30, ha visto la pronta reazione dei residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in tempi brevi gli agenti della Polizia locale di Sabaudia, guidati dal comandante Mariella Di Prospero, per i necessari rilevamenti. A dare supporto, anche i Carabinieri della Stazione ...

