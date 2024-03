Drake Bell racconta gli abusi subiti a Nickelodeon in una miniserie crime

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ex star di, parla per la prima volta deglisessualida parte del dialogue coach Brian Peck. L’attore ha affrontato la vicenda in una serie di prossima uscita, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, in onda il 17 e 18 marzo su Investigation Discovery. Peck, che aveva lavorato come coach per le serie All That e The Amanda Show, doveaveva partecipato dal 1999 al 2002, finì in prigione nell’agosto del 2003 per presuntisessuali su un minore coperto da anonimato. L’uomo avrebbe poi confermato di aver avuto rapporti orali con un attore minorenne. Condannato a 16 mesi di prigione, Peck finì anche nel registro degli aggressori sessuali. Non è chiaro se la vittima in questione fosse proprio ...