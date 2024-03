Dragon’s Dogma 2 | Svelati i Requisiti PC

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il lancio di2 è vicino, nell’attesa è possibile tra pochi giorni mettere le mani in anteprima sul titolo, tramite il rilascio di una DEMO GRATIS giocabile, ma prima di farlo scopriamo insieme iper la versione PC del gioco. Avete già visto il Nuovo Gameplay Trailer di2 mostrato allo State of Play?2 – Gamerbrain.netminimi di2 Processore e sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit) Processore: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8GB VRAM DirectX: Versione 11 Rete: Connessione ...

I contenuti sessuali in Dragon’s Dogma 2 sono stati confermati dalla classificazione dell’ ESRB . Il commento generale al videogioco mette in risalto alcune ... (game-experience)

Dragon’s Dogma 2 su Steam sta scalando la classifica delle vendite ben prima della sua data di uscita. L’interesse verso il gioco sembra molto alto. Come ... (game-experience)

Dragon's Dogma 2 sembra stupendo, ma c'è una brutta notizia su PS5 e Xbox: Capcom ha confermato che Dragon's Dogma 2 potrà girare a 60fps soltanto su PC: le versioni PS5 e Xbox Series X|S non riusciranno a raggiungerli.spaziogames

Dragon's Dogma 2 gira a 30fps o 60fps su PS5 e Xbox Series X: Dragon's Dogma 2 supporta i 60fps su console PlayStation e Xbox oppure no La risposta arriva dal direttore del gioco, Hideaki Itsuno.everyeye

Abbiamo provato due nuove vocazioni di Dragon's Dogma 2: divertimento assicurato: Abbiamo provato in anteprima due nuove vocazioni di Dragon's Dogma 2 e l'eccitazione per questo gioco non fa che crescere ...corrieredellosport