Dragon’s Dogma 2 | svelata la durata del titolo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La stima dellaparla chiaro: ecco quanto a lungo ci intratterrà la storia di2 secondo il director Hideaki Itsuno Non che manchino i giochi con cui riempire il nostro 2024, ma se ce n’è uno sotto i riflettori, questo è2: con un open world grande quattro volte quello del predecessore, qualeci possiamo aspettare? La risposta viene dall’intervista al director Hideaki Itsuno, redatta dalla storica testata Game Informer. Ebbene, stando a Itsuno possiamo aspettarci di intrattenerci con il mondo di gioco più o meno per lo stesso numero di ore del primo capitolo. In soldoni, dunque, abbiamo a che vedere con oltre quaranta ore di gameplay. Naturalmente, se poi includiamo pure i sovrabbondanti contenuti opzionali, la cifra aumenta ulteriormente. ...