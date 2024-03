Dragon’s Dogma 2 | durata del gioco svelata dal game director

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ladi2 non sarà superiore a quella del primo capitolo. IlHideaki Itsuno ha parlato di circa 40 ore per il completamento della storia principale. Nella sua intervista conInformer, Itsuno ha spiegato che come sempre la longevità può aumentare in modo significativo se ci si dedica ai contenuti secondari. I quali, vista la natura del, non saranno certo pochi. Per i giocatori che si concentrano solo sulle cose da fare per completare la campagna, il tempo dinon dovrebbe cambiare molto rispetto al primo capitolo. Per la gente che vuole fare tutto, che vede molte cose e che dice “Oh, voglio farlo! Oh, sembra interessante!”, beh, ci siamo impegnati a inserire quanti più elementi possibile in questo senso. ...