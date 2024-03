Dr1 Artusiana | obbligatorio il riscatto in casa del fanalino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo la sconfitta sul parquet della capolista Budrio, questa sera torna subito in campo l’Forlimpopoli, che alle 21 sarà di scena sul parquet del PalaRuggi di Imola per affrontare la Grifo Imola nel turno infrasettimanale del campionato di Divisione Regionale 1. La formazione imolese occupa l’ultimo posto in classifica e sta vivendo un momento di profonda difficoltà: dopo l’esonero di coach Pietrantonio, la squadra è attualmente in mano al direttore sportivo Giorgio Tampieri, che esordirà proprio nella gara di questa sera. Tanta gioventù nel roster imolese, da poco puntellato con l’arrivo dell’ex Tigers Giacomo Signorini (22 punti segnati nell’unica gara giocata), che si aggiunge al duo Laghi-Franzoni sugli esterni (entrambi in doppia cifra di media) e al forlivese emigrante Mohamed Syla. Per l’sembra una ghiotta opportunità per ...