Dozzese | voltare pagina Vanni | Puntiamo ai playoff

(Di mercoledì 6 marzo 2024) LaFutsal sta attraversando il periodo più buio di questa stagione in serie A2. I gialloblù non fanno punti in campionato dal 20 gennaio, giorno in cui è arrivata la vittoria sul campo del Potenza Picena battuto 5-4; da li in avanti quattro battute d’arresto: Olimpia Regium, Real Fabrica Roma, Russi e Ternana. Zero punti nelle ultime quattro gare con i gialloblù che sono scivolati così al quarto posto: "Questo è uno di qui momenti difficili che capitano nel corso di una stagione – commenta il tecnico Leonardo–, cose che succedono. La squadra è partita ad agosto per fare un buon campionato e divertirsi, poi andando avanti abbiamo creduto nella promozione e nel poterci giocare la coppa nazionale. Le due sconfitte con l’Olimpia Regium hanno levato delle certezze e fatto perdere di vista l’obiettivo". I risultati negativi arrivano ...