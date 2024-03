(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilha colto l’occasione deldiper ironizzare con foto dei suoi giocatori, facendo il pieno di like suiancora funzionanti. NOTIZIE CALCIO– Il pomeriggio di oggi è stato caratterizzato da disagi per milioni di utenti di, rimasti impossibilitati ad accedere ai loro profili per diverse ore a partire dalle 16. Un’occasione ghiotta per il, che non ha resistito alla tentazione di ironizzare suiancora funzionanti. Su Twitter, rimasto operativo durante ildelle piattaforme di Meta, il club azzurro ha pubblicato alcune foto dei suoi giocatori accompagnate da commenti ironici sulla situazione. La prima immagine ritrae ...

Oggi Facebook e Instagram hanno affrontato uno dei down peggiori degli ultimi mesi. Per circa un’ora i social sono rimasti inaccessibili e gli utenti sono ... (fanpage)

Down Facebook e Instagram: L’ironia del Napoli fa il giro dei social: Il Napoli ha colto l’occasione del Down di Facebook e Instagram per ironizzare con foto dei suoi giocatori, facendo il pieno di like sui social ancora funzionanti. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il ...napolipiu

Facebook e Instagram Down: Elon Musk ironizza con una frecciatina su X: Al contrario, nelle scorse ore l'ex-CEO di X ha sfruttato i problemi odierni di Facebook, Threads e Instagram per ironizzare sui social network della concorrenza, elogiando al contempo il suo X. Con ...tech.everyeye

Facebook e Instagram Down in tutto il mondo, cosa è successo davvero L'allarme in Usa sul Super Tuesday e l'ipotesi attacco informatico: Facebook, Facebook Messenger e Instagram in Down per circa due ore. I social media hanno smesso di funzionare intorno alle 16 di martedì pomeriggio. I disagi, però, che solitamente in passato hanno ...ilmessaggero