Dove prenderò casa Fedez cambia vita | cosa sceglie

(Di mercoledì 6 marzo 2024)nuova sui Navigli., dopo la tempesta mediatica legata alla rottura con sua moglie Chiara Ferragni, prende(un attico, per la precisione) alla periferia di Milano. Sullo sfondo, però, resta ancora una volta la rottura tra i due. Virale, piena di retroscena.lascia laa CityLife, quartiere lussuoso di Milano,ha vissuto per un breve periodo con i figli Leone e la piccola Vittoria. Ora mette palla al centro e inizia una nuovada single,va a vivere in zona Navigli. Ci pensa il settimanale “Diva e donna” a pubblicare le foto dell'atticoora vive. Da quello che raccontano i beninformati, si tratterebbe della stessain cui viveva da ...