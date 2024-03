Dossieraggio | Melillo | no a speculazioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 17.27 "Ho chiesto di essere ascoltato affinché vengano colti i fatti e i problemi e per allontanare il pericolo di disinformazione,di speculazione e di letture strumentali di vicende che riguardano delicate funzioni statuali". Così il Procuratore nazionale antimafianell'audizione in commissione Antimafia "Punte di scomposta polemica" mirano a "incrinare l'immagine" dell'Antimafia. "La gravità dei fatti in corso è estrema" ma è "estrema anche la complessità dell'uso delle banche dati".Valutare adeguatezza strumenti tutela segreto.