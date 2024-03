Dossieraggio | Melillo | “Striano non ha agito di sua iniziativa La gravità dei fatti è estrema”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Ladeiin corso di accertamento è”. Il procuratore nazionale antimafia Giovanniha lanciato l’allarme durante l’audizione in commissione Antimafia. L’inchiesta di Perugia sul presuntorischia di allargarsi. “Risultano accessi abusivi alle Sos” – le Segnalazioni di operazioni sospette- “avvenuti anche nelle scorse settimane”, ha informato il procuratore, “per mani diverse da quelle attribuite oggi” dai magistrati.ha dunque fornito elementi ulteriori di, spiegando non tanto tra le righe chenon può avereda solo. Ha quindi esordito spiegando che la richiesta di essere audito nasce da uno “spirito di sincera collaborazione” tra le istituzioni. E anche per ...

