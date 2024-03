Dossieraggio | Melillo | Polemiche per incrinare immagine Antimafia Indagato Gravina

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "La nostra richiesta di essere auditi nasce da un semplice, sincero spirito di collaborazione istituzionale che crediamo sia doveroso". È iniziata con queste parole l'audizione alla Commissionedel procuratore nazionalee antiterrorismo, Giovanni, in merito all'inchiesta di Perugia relativa ai presunti dossieraggi: "La gravità dei fatti in corso è estrema - ha aggiunto - Bisogna sottolineare la complessità estrema della corretta e rigorosa gestione delle banche dati dove confluiscono quelle e altre non meno delicate informazioni al fine della repressione dei reati". Nei giorni scorsi era stato lui stesso a chiedere di essere sentito, così come il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che sarà ascoltato invece domani mattina alle 10. Entrambi saranno poi sentiti domani anche al Copasir, ...