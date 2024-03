Dossieraggio | il centrodestra | colpita una sola parte | è la Repubblica delle toghe

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dal Malan a Gasparri tutti sono indignati perché ad essere spiata è specificatamente uomini della maggioranza, anche se Fornaro dice: “Sono del Pd e hanno spiato anche me” Una storia assurda che ancora fa tanto discutere. E non dà alcuna tregua a chi si è sentito spiato dalla Finanza e soprattutto dalla procura anti-Mafia, anche se quello che sta emergenza di giorno in giorno e di ora in ora è che le persone osservate e monitorate sono a maggiordel centro-destra e questo fa sollevare critiche e giudizi. “Se fosse accaduto il contrario, si sarebbe sollevato un terremoto epocale, invece da sinistra c’è il silenzio più totale e non è proprio una cosa edificante“, dice Maurizio Gasparri di Forza Italia che si avventa sull’opposizione e sul “mutismo imperante” che c’è da quellasu questa storia. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ...