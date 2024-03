Dossieraggio | cosa non torna e qual è il vero rischio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il pericolo, nell'inchiesta sula danno di politici (soprattutto di centrodestra), personaggi dello sport e dello spettacolo, è quello che alla fine finisca tutto nell'oblio. Ora la politia deve far chiarezza tra le nebbie e i quesiti irrisolti del caso-spioni, ammonisce il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Daniele Capezzone

Anche la corsa per il Campidoglio inquinata dalle informazioni carpite in modo abusivo. Il punto sull'inchiesta della Procura di Perugia sul Dossieraggio nei ... (iltempo)

Dal palco di piazza Salotto a Pescara mentre chiude la campagna elettorale del centrodestra in Abruzzo Giorgia Meloni è chiarissima: «Vogliamo sapere i ... (open.online)

Dossieraggio, Salvini: Funzionari pagati dai cittadini spiavano migliaia di persone: (Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 “State leggendo sui giornali in questi giorni di uno scandalo che non ha precedenti dal dopoguerra". Queste le parole del Ministro dei TRasporti e delle Infrastrut ...affaritaliani

Dossieraggio, chi spiava i vip di Roma per controllare la città: Le mani degli spioni sulla Capitale. È soprattutto su Roma che si è concentrata la presunta attività illecita di Dossieraggio ...iltempo

Dossieraggio, Fedez: "I pm non ha un c***o da fare in questo Paese": Fedez commenta la presunta attività di Dossieraggio di cui sarebbe tra le vittime. E sulle sue vicende private: "Ho diritto alla privacy" ...affaritaliani