Dossieraggio | cosa c’è dietro la rabbia di Giorgia Meloni | le «migliaia di spiati» e «il giornale di De Benedetti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dal palco di piazza Salotto a Pescara mentre chiude la campagna elettorale del centrodestra in Abruzzoè chiarissima: «Vogliamo sapere i mandanti» delrivelato dall’inchiesta di Perugia, fatto «per passare le notizie ad alcuni giornali, segnatamente a quello di De». Il riferimento è a Domani, che ha tre giornalisti indagati (Giovanni Tizian, Stefano Vergine, Nello Trocchia) nella vicenda a cui lavora Raffaele Cantone. E in cui è coinvolto anche il magistrato antimafia Antonio Laudati. Ma intanto emerge che gli accessi di Pasquale Striano non sono stati solo 800, bensì «alcune». Parliamo anche in questo caso delle banche dati Sos, ovvero le segnalazioni di operazioni sospette di Bankitalia. Pasquale Striano Ottocento infatti sono solo le ...