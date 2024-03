Dossier su Gravina | manca la denuncia senza la quale gli inquirenti non possono indagare Sport Mediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Secondo quanto riportato da, è in corso una riunione tra il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, e i titolari del procedimento “su presunte attività illecite poste in essere da Gabriele“, presidente della Figc. Il procuratore capo insieme agli altri pm stanno cercando di capire come procedere con il fascicolo che riguarda il numero uno del calcio italiano. Si tratta di “un procedimento che al momento è ancora modello 45 e cioèipotesi di reato e indagati. Glichiariscono che per contestare l’appropriazione indebita, fattispecie ipotizzata oggi da alcuni quotidiani assieme al riciclaggio, è necessaria unadi parte che allo stato non è presente nel fascicolo di indagine. Nel corso del vertice affrontata anche la questione della ...