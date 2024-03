(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le obiezioni dei tre principali procuratori italiani – Greco, Pignatone, Melillo – lasciate cadere nel vuoto. Così un semplice luogotenente come Striano ha potuto fare per anni centinaia di accessi

Nessun dossier su personaggi istituzionali e politici ma una presunta attività di ricerca di informazioni a strascico che in tanti casi ha dato esito negativo (ilsole24ore)

Dossier abusivi: “Troppi poteri e senza regole”, gli allarmi inascoltati su quell’ufficio all’Antimafia: Perché Davvero non si potevano evitare gli 800 accessi abusivi in cinque anni di Striano sui segreti bancari dei potenti italiani Il punto di partenza per capire questa vicenda è il 2017 quando il ...repubblica

Inchiesta Dossier: migliaia di spiati tra politici e vip: Sono diverse migliaia, e non 800, infatti, gli accessi abusivi alle banche dati del Sos (Segnalazione ... da parte di Striano a giornalisti amici - tutto da chiarire è invece il Dossier ad hoc, ...ilsecoloxix

Dossieraggio, Tajani: capire chi è regista, domani emerga verità: Pescara, 5 mar. (askanews) – “E’ certamente un fatto molto grave che in un Paese libero e democratico ci sia qualche funzionario dello Stato che abusivamente si infila nelle vicende personali per ...quotidianodelsud