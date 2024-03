Dopo tutto quello che ha passato Fedez Mauro Corona | parole pesantissime sul caso Ferragni

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La vicenda die Chiaraha colpito, umanamente parlando, anche. E in collegamento con Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca, su Rete 4, il burbero scrittore, montanaro, scultore aspirante eremita si scioglie indolcissime per i Ferragnez. "Io vorrei chestesse bene,che ha attraversato con la sua patologia - sottolinea riferendosi ai guai di salute psicofisici che hanno afflitto il rapper negli ultimi 2 anni, a partire dall'operazione per un tumore al pancreas -. E vorrei che lauscisse al meglio possibile dalla sua vicenda", quella giudiziaria sul pandoro-gate e dintorni. "Non godo delle disgrazie altrui", sottolinea ancora, che però ha invece ...

Quali sono i requisiti e come ottenere l’ Assegno di invalidità con il rinnovo dopo 3 anni : ecco le linee guida. Per Assegno di invalidità si intende una ... (cityrumors)

Logitech MX Brio: la webcam più prestigiosa di Logitech! La recensione: Arriva sul mercato un nuovo prodotto della serie MX di Logitech pensato per l’ormai conosciuto ''lavoro ibrido'' ossia il nuovo modo di lavorare da casa che Dopo la pandemia ha preso il sopravvento. U ...hwupgrade

A2 - Latina vs Udine, tutto sul recupero in campo stasera: Si recupera l’incontro della 2^ giornata della fase a orologio, 24° turno della stagione regolare, di Serie A2 Old Wild West tra Benacquista Assicurazioni Latina e Apu Old Wild West ...pianetabasket

Super Tuesday, Trump vince (quasi) tutto ma in Vermont trionfa Haley: Donald Trump ha invece vinto le primarie repubblicane in Virginia, dove erano in gioco 48 delegati per la convention del Partito a luglio, a Milwaukee. Trump ...lapresse