Dopo caso Sangiovanni e Mr Rain | Piotta | “Non fermatevi | usate la musica come cura”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Mentre tornavo a casa da scuola con mia nonna chiesi cosa fosse successo, mi risposero che era una cosa da grandi. Il pomeriggio arrivò la Digos a casa, mi ricordo io e mia madre chiusi in camera da letto e mio padre che diceva 'mettete un mobile dietro e se sentite sparare non aprite per nulla al mondo". A parlare con l'Adnkronos è Tommaso Zanello, in arte, che ripercorre il clima della Roma degli anni di piombo e racconta quando, il 28 maggio del 1980, fu ucciso il poliziotto Francesco Evangelista detto 'Serpico' mentre era in servizio in pattuglia con altri due colleghi davanti al liceo "Giulio Cesare" di Roma, lo stesso frequentato dal fratello Fabio. Il figlio di Serpico, Federico, era compagno di scuola di Tommaso., il messaggio ai giovani artisti in crisi: "Laè ...