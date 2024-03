“Donne costruttrici di futuro nel nome della tradizione” | domani alla Fondazione An ore 18

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ”Donna costruttrice di future anche nel” è il titolo dell’appuntamento annuale che il Comitato7 marzo organizza con il patrocinioAn per celebrare una festadonna non convenzionale. Appuntamentonella Sala convegni di viaScrofa per una celebrazione fuori dagli schematismi anche delle date ufficiali. Giuseppe Valentino, presidenteAn, è il gran padrone di casa; Domenico Gramazio, segretario generale del Cis; Sabrina Valletta, presidente del Comitato7 marzo, presiederanno a un incontro- confronto sulla centralità delle figure femminili oltre il mainstream e il Pensiero Unico. Famiglia, ...

Per l’8 marzo la Casa delle Donne di Ravenna scende in piazza per la pace: “In un epoca di guerra è il primo diritto da tutelare”: Le Donne sono da sempre costruttrici di pace, non tanto per una vocazione di genere, ma proprio perché nelle guerre sono quelle che pagano il prezzo più pesante: perdono mariti, figli e mezzi di ...ravennanotizie

I volti delle Donne del mondo fotografate da Brunello D’Urso al “Club Inner Wheel Salerno Carf”.: “Nei volti delle Donne è racchiusa tutta l’influenza culturale, religiosa; l’etnia, gli usi e i costumi di un popolo, di un Paese”. A raccontare le don ...gazzettadisalerno

Pace, l’appello di 54 messinesi: “Volenti o nolenti siamo tutti coinvolti”: MESSINA. Un appello alle giovani e ai giovani, alle Donne e agli uomini costruttori di Pace, “affinché la guerra venga posta fuori e per sempre dalla civiltà umana”. A firmarlo sono 54 cittadini e ...letteraemme